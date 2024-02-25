Зеленський вперше озвучив втрати України на війні

На війні України проти Росії загинули 31 тисяча українських військових. Кожна втрата українця є великою трагедією для України.

Про це заявив президент Володимр Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За словами президента, кожна втрата українця у війні проти Росії є великою трагедією для України.

"Кожна людина - це великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, чи 150 тисяч, як бреше Путін. Але кожна втрата - це велика втрата для нас. Росіяни - загинуло 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в РФ - до 500 в сумі з пораненими. Українців - 31 тисяча. Я не скажу скільки поранених, бо Росія знатиме, скільки пішло з поля бою", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні є безвісти загиблі, однак це число наразі не буде озвучено.

"Минулі обміни показали, що повернулися живими кілька хлопців, які були зниклі. Ми не знаємо, скільки вони вбили цивільних (на окупованих територіях - ред.). Ми дізнаємось це, коли покінчимо з Росією", - розповів він.

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 400 тисяч окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

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