Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам

"У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что современная война - технологичная. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

"Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто больше технологический, тот может побеждать", - добавил президент.