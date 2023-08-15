Зеленський про спілкування з військовими: все, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці

Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до військових у Запорізьку область пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook .

З ким сьогодні зустрівся президент Зеленський

"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були у Донецькій, сьогодні - різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія", - йдеться у повідомленні.

Він разом із генералом Олександром Тарнавським були в розташуванні 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус - 116-та, 117-та та 118-та бригади.

Також він відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів.

"Поспілкувалися з комбригами і комбатами про потреби наших воїнів - те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці", - сказав президент.

Про які потреби говорили Зеленському військові

За його словами, було зафіксовані конкретні потреби - засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини "медевак".

"Є додаткові організаційні питання - те, про що не йшлося вчора, - зокрема, щодо офіцерських звань. Тренування воїнів - одне з ключових завдань, говорили про це", - сказав президент.

Він уточнив, що реальний бойовий досвід, сучасні виклики і тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо при навчанні мобілізованих. Підготовка воїнів - це також відповідальність кожного командира всіх ланок.

Зеленський подякував бійцям ЗСУ за трофеї армії РФ

"Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук - це те, про що будемо говорити з лідерами", - сказав президент.

Окремо він подякував всім нашим воїнам, які беруть трофеї і ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це і важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога і використовувати для захисту життя України.