Зеленский об общении с военными: все, о чем говорили ребята, будет звучать на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский после своего визита к военным в Запорожскую область пообещал обсудить текущие потребности бойцов ВСУ на Ставке верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook .

С кем сегодня встретился президент Зеленский

"Сегодня продолжаю посещать наши боевые бригады. Вчера мы были в Донецкой, сегодня - разные районы Запорожской области, территория работы ОСУВ "Таврия", - говорится в сообщении.

Он вместе с генералом Александром Тарнавским были в расположении 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус - 116-я, 117-я и 118-я бригады.

Также он посетил передовое хирургическое отделение, поблагодарил наших боевых медиков за спасение украинских жизней.

"Пообщались с комбригами и комбатами о потребностях наших воинов - то, что они реально чувствуют на передовой. Все, о чем говорили ребята, будет звучать на Ставке", - сказал президент.

О каких потребностях говорили Зеленскому военные

По его словам, были зафиксированы конкретные потребности - средства РЭБ, дроны, бронированные эвакуационные машины "медэвак".

"Есть дополнительные организационные вопросы - то, о чем не шла речь вчера, - в частности, относительно офицерских званий. Тренировка воинов - одна из ключевых задач, говорили об этом", - сказал президент.

Он уточнил, что реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство, которое есть у наших воинов и которое надо распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно при обучении мобилизованных. Подготовка воинов - это также ответственность каждого командира всех звеньев.

Зеленский поблагодарил бойцов ВСУ за трофеи армии РФ

"Услышали от комбатов отзывы о боевом применении техники и оружия, которое предоставляют партнеры. Каждый такой отзыв - это то, о чем будем говорить с лидерами", - сказал президент.

Отдельно он поблагодарил всех наших воинов, которые берут трофеи и ставят на службу Украине российскую технику. Это не просто рациональность наших ребят, это и важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины.