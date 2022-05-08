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Зеленский о спасении защитников Мариуполя: деблокировать "Азовсталь" боем сейчас невозможно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня нет возможности деблокировать "Азовсталь" боем, чтобы спасти защитников Мариуполя. Российская Федерация готова обменивать военных только в случае плена в ходе обмена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса президента.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня", - заявил президент.

По словам президента, пока Украина не имеет такого тяжелого вооружения, которое бы позволило деблокировать Мариуполь боем.

Однако, он отметил, что нашей стороне все же удалось эвакуировать всех гражданских и добавил, что Россия не желает выпускать военных.

"Россия меняет военных только, если они пленные - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, с "Азовстали" удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей.

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