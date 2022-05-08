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Зеленський про порятунок захисників Маріуполя: деблокувати "Азовсталь" боєм зараз неможливо

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні немає можливості деблокувати "Азовсталь" боєм, аби врятувати захисників Маріуполя. Російська Федерація готова обмінювати військових лише у разі полону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку Офісу президента.

"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні", - заявив президент.

За словами президента, поки що Україна не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати Маріуполь боєм.

Однак, він відзначив, що нашій стороні все ж вдалося евакуювати всіх цивільних та зауважив, що Росія не бажає випускати військових.

"Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені - на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, з "Азовсталі" вдалося врятувати більше трьохсот людей - жінок, дітей.

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