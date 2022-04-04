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Зеленский о спасении Мариуполя: ответ появится в ближайшие дни или часы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в вопросе спасения Мариуполя ответ появится в ближайшие дни или часы. Посредническую роль может сыграть Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

По его словам, в Мариуполе на сегодня одна из самых сложных ситуаций.

"Боюсь, что обо всех сценариях я вам не смею говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на военные преступления.

Он также заявил, что чем дольше Россия будет оттягивать встречу на высшем уровне, тем хуже для нее и для войны.

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Владимир ЗеленскийМариупольВойна России против Украины