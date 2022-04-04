Зеленський про порятунок Маріуполя: відповідь з'явиться в найближчі дні або години

За його словами, в Маріуполі на сьогодні одна з найскладніших ситуацій.

"Боюся, що про всі сценарії я вам не смію говорити. Займаємося підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я щодня. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Не просто там. Думаю, що найближчі дні, а може бути, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого", - зазначив Зеленський.