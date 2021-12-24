Зеленский созывает заседание СНБО: когда состоится
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский поручил созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание состоится на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аппарата СНБО.
Заседание СНБО согласно поручению главы государства состоится 29 декабря 2021 года.
"Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова ... глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - сообщили в аппарате СНБО.
Повестка дня предстоящего заседания СНБО в настоящее время неизвестна.
Напомним, последнее заседание СНБО прошло еще в начале ноября и касалось в основном ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.