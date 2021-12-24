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Зеленський скликає засідання РНБО: коли відбудеться

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 16:08
Зеленський скликає засідання РНБО: коли відбудеться Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву апарату РНБО.

Засідання РНБО, згідно з дорученням глави держави, відбудеться 29 грудня 2021 року.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова ... глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - повідомили в апараті РНБО.

Порядок денний майбутнього засідання РНБО на цей час невідомий.

Нагадаємо, останнє засідання РНБО пройшло ще на початку листопада і стосувалося здебільшого ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

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Володимир Зеленський РНБО
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