Зеленський скликає засідання РНБО: коли відбудеться
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву апарату РНБО.
Засідання РНБО, згідно з дорученням глави держави, відбудеться 29 грудня 2021 року.
"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова ... глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - повідомили в апараті РНБО.
Порядок денний майбутнього засідання РНБО на цей час невідомий.
Нагадаємо, останнє засідання РНБО пройшло ще на початку листопада і стосувалося здебільшого ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.