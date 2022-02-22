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Зеленский созывает СНБО на среду

Автор: Артур Родивилов, Владислав Красинский

Президент Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание запланировано на 23 февраля.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Заседание должно начаться в 10 утра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, записал еще одно видеообращение к украинцам по поводу признания Россией так называемых "ЛДНР". Глава государства объявил о своих новых решениях.

Ранее стало известно, что сектор нацбезопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме.

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Владимир ЗеленскийСНБО