Зеленский снова созывает СНБО: что известно
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны на 17 сентября. Начало заседания планируется на 17:00.
Все подробности в материале РБК-Украина.
Когда состоится заседание СНБО
В пресс-службе СНБО сообщили, что Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение заседания 17 сентября в 17.00.
Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Что рассмотрят на заседании
Источники РБК-Украина сообщили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".
Также готовятся новые санкции, впрочем кто под них попадет - пока не известно.