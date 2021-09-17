Зеленський знову скликає РНБО: що відомо
Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони на 17 вересня. Початок засідання планується на 17:00.
Всі деталі у матеріалі РБК-Україна.
Коли відбудеться засідання РНБО
У прес-службі РНБО повідомили, що Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення засідання 17 вересня о 17.00.
Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Що розглянуть на засіданні
Джерела РБК-Україна повідомили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".
Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить - поки не відомо.