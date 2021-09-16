Зеленський скликає РНБО: що відомо
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Засідання відбудеться в п'ятницю.
Про це РБК-Україна повідомили три поінформовані джерела.
Засідання Радбезу має розпочатися о 17:00.
Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".
Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить - поки не відомо.
Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО провів засідання з розробки стратегії морської безпеки України.
Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про загрози енергетиці.