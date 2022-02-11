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Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. На этот раз состоится выездное заседание в Харькове.

Что известно о сегодняшнем заседании, в материале РБК-Украина.

Дата заседания СНБО: 11 февраля.

Время: 15:30, а брифинг секретаря СНБО - ориентировочно в 17:30.

Место заседания: г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация.

Вопросы заседания:

  • российская блокада Черного и Азовского морей;
  • территориальная оборона;
  • региональная политика;
  • государственные финансы и другие.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января на фоне угрозы вторжения РФ. После него Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что ситуация с российской агрессией под контролем и причин для паники нет.

Отметим, что в июле прошлого года СНБО также планировал провести выездное заседание. Но в тот раз в Сумах. Впрочем, оно так и не состоялось. А следующее заседание было уже в Киеве.

На фоне угрозы вторжения РФ

Отметим, на этой неделе состоялся ряд встреч мировых лидеров по вопросу урегулирования ситуации у границ Украины. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Относительно встречи в Москве позже стало известно, что два лидера заключили определенное соглашение по Украине и она якобы предусматривает невступление Украины в НАТО. Но официально эту информацию ни во Франции, ни в РФ не подтверждают.

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Владимир ЗеленскийСНБО