СНБО сегодня рассмотрит санкции против телеканала "НАШ", - источник
Фото: Евгений Мураев (facebook com yevgeniy murayev)
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны в Харькове. На заседании рассмотрят санкции против телеканала "НАШ".
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Собеседник издания уточнил, что лично против Евгения Мураева ограничения на данный момент не готовятся.
В январе источники издания сообщали, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности рассмотреть санкции против телеканала "НАШ".
Напомним, Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Ситуация с безопасность будет главной темой заседания.