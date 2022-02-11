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СНБО сегодня рассмотрит санкции против телеканала "НАШ", - источник

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 12:31
СНБО сегодня рассмотрит санкции против телеканала "НАШ", - источник Фото: Евгений Мураев (facebook com yevgeniy murayev)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны в Харькове. На заседании рассмотрят санкции против телеканала "НАШ".

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Собеседник издания уточнил, что лично против Евгения Мураева ограничения на данный момент не готовятся.

В январе источники издания сообщали, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности рассмотреть санкции против телеканала "НАШ".

Напомним, Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Ситуация с безопасность будет главной темой заседания.

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