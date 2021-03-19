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СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 19:44
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание относительно локдауна в Украине. Оно должно состояться в ближайшее время.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация.

Он сообщил, что на текущей неделе Аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.

Напомним, 18 марта власти Киева приняла решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

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