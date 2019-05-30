ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський скликає РНБО

Новини » Політика    30.05.2019 - 15:20
Зеленський скликає РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання відбудеться о 15:00

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) через ситуацію на шахті "Лісова". Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, за данними РБК-Україна засідання відбудеться о 15:00. Про це Зеленський оголосив під час візиту на шахту "Лісова" у Львівській області.

"Розуміємо, що дуже складне рішення. Тому ми скликаємо РБНО", - заявив Зеленський.

 
"Це гірше за рабство" - що Зеленському сказав шахтар

"Люди за вас проголосували і надіються, що ви наведете лад". Шахтарі на Львівщині розповіли президенту про свої проблеми.

Опубліковано BBC News Ukrainian Четвер, 30 травня 2019 р.

Раніше Зеленський під час візиту на шахту "Лісова" у Львівській області уже оголошував, що скличе засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) для обговорення проблем вугільної галузі. 

Нагадаємо, 29 травня близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Після цього Зеленський прибув з робочим візитом у Львівську область. Під час візиту на шахту "Лісова" у Сокальському районі Зеленський зустрівся з родичами гірників, які загинули внаслідок обвалу на шахті.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зустрівся з робітниками шахти "Лісова", що належить державній компанії "Львіввугілля". Під час зустрічі гірники розповіли про затримки з виплатою зарплатні.

 

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня Зеленський вніс подання на відставку Клімкіна, Полторака і Грицака
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся