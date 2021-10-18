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Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: что рассмотрят

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады. Предварительно, оно состоится в четверг, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

В частности, Зеленский просит парламентариев рассмотреть вопросы, необходимые для углубления евроинтеграции Украины.

Так, народные депутаты рассмотрят:

  • изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочный материал (№3680-д);
  • проект закона об энергетической эффективности (№4507);
  • законопроект о развитии высокоэффективной когенерации (№4527);
  • проект закона о развитии производства биометана (№5464);
  • законопроект о создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055);
  • проект закона о приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554);
  • проект закона о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).

Кроме того, Зеленский просит Раду ратифицировать:

  • Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№0075);
  • Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089);
  • Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108);
  • Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111);
  • Письмо о внесении изменений №3 к финансовой сделки (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113);
  • Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120);
  • Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР (№0123).
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Владимир ЗеленскийВнеочередное заседание РадыВерховная рада