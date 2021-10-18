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Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: що розглянуть

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Попередньо, воно відбудеться в четвер, 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".

Зокрема, Зеленський просить парламентарів розглянути питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України.

Так, народні депутати розглянуть:

  • зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та Про насіння і посадковий матеріал (№3680-д);
  • проект закону про енергетичну ефективність (№4507);
  • законопроект про розвиток високоефективної когенерації (№4527);
  • проект закону про розвиток виробництва біометану (№5464);
  • законопроект про створення Нацкомісії з держрегулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (№6055);
  • проект закону про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№4554);
  • проект закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094).

Крім того, Зеленський просить Раду ратифікувати:

  • Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом про конфіденційність та забезпечення збереження інформації (№0075);
  • Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№0089);
  • Угоду між Кабміном і Урядом Естонії про технічне і фінансове співробітництво (№0108);
  • Угоду між Кабміном і урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ (№0111);
  • Лист про внесення змін №3 до Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0113);
  • Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (№0120);
  • Гарантійну угоду "Проект розвитку АТ "Укрпошта": логістична мережа та сільське відділення" між Україною та ЄБРР (№0123).
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Володимир ЗеленськийПозачергове засідання РадиВерховна рада