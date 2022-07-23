Зеленский созвонился с президентом Казахстана: о чем говорили

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касим-Жомарт Токаевым. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание так называемых "ЛНР", "ДНР". Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись приветствиями с 30-летием украинско - казахстанских дипотношений", - отметил Зеленский.

Заявление Токаева

Напомним, в июне Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме откровенно сказал главе Кремля Владимиру Путину, что Казахстан не признает независимость так называемых "ЛНР" и"ДНР", назвав их квазигосударствами.

Напомним, что Россия признала так называемые "ЛДНР" как повод для полномасштабной войны против Украины.

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