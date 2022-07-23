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Зеленский созвонился с президентом Казахстана: о чем говорили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президенты Украины и Казахстана Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Во время которого украинский лидер поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Зеленского.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касим-Жомарт Токаевым. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание так называемых "ЛНР", "ДНР". Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись приветствиями с 30-летием украинско - казахстанских дипотношений", - отметил Зеленский.

Заявление Токаева

Напомним, в июне Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме откровенно сказал главе Кремля Владимиру Путину, что Казахстан не признает независимость так называемых "ЛНР" и"ДНР", назвав их квазигосударствами.

Напомним, что Россия признала так называемые "ЛДНР" как повод для полномасштабной войны против Украины.

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Владимир ЗеленскийКазахстан