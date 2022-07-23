RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зідзвонився з президентом Казахстану: про що говорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президенти України і Казахстану Володимир Зеленський і Касим-Жомарт Токаєв провели телефонну розмову. Під час якої український лідер подякував за принципову підтримку територіальної цілісності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Зеленського.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР". Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - зазначив Зеленський.

Заява Токаєва

Нагадаємо, в червні Касим-Жомарт Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі відверто сказав главі Кремля Володимиру Путіну, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", назвавши їх квазідержавами.

Нагадаємо, що Росія визнала так звані "ЛДНР" як привід для повномасштабної війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКазахстан