Зеленський зідзвонився з президентом Казахстану: про що говорили

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР". Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - зазначив Зеленський.

Заява Токаєва

Нагадаємо, в червні Касим-Жомарт Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі відверто сказав главі Кремля Володимиру Путіну, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", назвавши їх квазідержавами.

Нагадаємо, що Росія визнала так звані "ЛДНР" як привід для повномасштабної війни проти України.

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