Зеленский созвонился с президентом Финляндии: о чем говорили

"Обсудили с президентом Финляндии Саули Ниинистьо перспективы мирных переговоров. Должны остановить войну вместе! Поблагодарил за поддержку в борьбе с агрессией. Это как никогда важно. Совместными усилиями должны также остановить вызванную РФ гуманитарную катастрофу", - написал Зеленский.

Напомним, из-за войны России против Украины финский производитель Fazer заявил, что покидает рынок РФ. У компании есть три пекарни в Санкт-Петербурге и одна в Москве, в которых работает около 2300 человек.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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