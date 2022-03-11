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Зеленский созвонился с президентом Финляндии: о чем говорили

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Стороны обсудили совместные усилия по прекращению войны и гуманитарную катастрофу, вызванную Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Обсудили с президентом Финляндии Саули Ниинистьо перспективы мирных переговоров. Должны остановить войну вместе! Поблагодарил за поддержку в борьбе с агрессией. Это как никогда важно. Совместными усилиями должны также остановить вызванную РФ гуманитарную катастрофу", - написал Зеленский.

Напомним, из-за войны России против Украины финский производитель Fazer заявил, что покидает рынок РФ. У компании есть три пекарни в Санкт-Петербурге и одна в Москве, в которых работает около 2300 человек.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийФинляндияВойна России против Украины