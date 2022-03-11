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Зеленський зідзвонився з президентом Фінляндії: про що говорили

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Сторони обговорили спільні зусилля щодо припинення війни та гуманітарну катастрофу, спричинену Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Twitter.

"Обговорили з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо перспективи мирних перемовин. Маємо зупинити війну разом! Подякував за підтримку в боротьбі з агресією. Це як ніколи важливо. Спільними зусиллями маємо також зупинити спричинену РФ гуманітарну катастрофу", - написав Зеленський.

Нагадаємо, через війну Росії проти України фінський виробник Fazer заявив, що залишає ринок РФ. У компанії є три пекарні в Санкт-Петербурзі і одна в Москві, в яких працює близько 2300 осіб.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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