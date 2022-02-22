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Зеленский созвонился с Орбаном: договорились об общих усилиях для достижения мира

Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский после российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" продолжает серию переговоров с зарубежными лидерами. Сегодня он поговорил с венгерским премьером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией с безопасностью в регионе. Договорились прилагать общие усилия для мирного урегулирования", - отметил Зеленский.

В свою очередь Орбан в своем Twitter заявил о участии Венгрии в усилиях по достижению мира.

"Мы поддерживаем суверенитет Украины - вот что я сказал главе украинского государства. Наша страна участвует в совместных усилиях ЕС по достижению мира", - отметил он.

Напомним, сегодня Зеленский поднимал вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР" в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган назвал решение президента России Владимира Путина неприемлемым.

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