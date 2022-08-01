Зеленский созвонился с Макроном: что известно

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - свидетельство этому", - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры государств обсудили и безопасное сотрудничество. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Отдельно был обсужден вопрос макрофинансовой поддержки Украины

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон затронули проблематику военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.

"Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул президент Украины.

Отметим, Зеленский и Макрон лично встречались во время визита последнего в Украину 16 июня.