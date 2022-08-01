UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский созвонился с Макроном: что известно

Фото: президент Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 1 августа, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры продолжались полтора часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - свидетельство этому", - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры государств обсудили и безопасное сотрудничество. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Отдельно был обсужден вопрос макрофинансовой поддержки Украины

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон затронули проблематику военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.

"Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул президент Украины.

Отметим, Зеленский и Макрон лично встречались во время визита последнего в Украину 16 июня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон