Зеленский созвонился с Макроном: что известно

В понедельник, 1 августа, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры продолжались полтора часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - свидетельство этому", - отметил Владимир Зеленский.
Лидеры государств обсудили и безопасное сотрудничество. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Отдельно был обсужден вопрос макрофинансовой поддержки Украины
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон затронули проблематику военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.
"Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул президент Украины.
Отметим, Зеленский и Макрон лично встречались во время визита последнего в Украину 16 июня.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.
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