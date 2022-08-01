Зеленський зідзвонився з Макроном: що відомо

У понеділок, 1 серпня, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона. Перемовини тривали півтори години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці - свідчення цього", - наголосив Володимир Зеленський.
Лідери держав обговорили і безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Окремо було обговорено питання макрофінансової підтримки України
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, що їх РФ продовжує скоювати в Україні.
"Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція", - наголосив президент України.
Зазначимо, Зеленський та Макрон особисто зустрічалися під час візиту останнього до України 16 червня.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну та запровадити санкції проти країни-агресора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.