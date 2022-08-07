Зеленский созвонился с главой Евросовета: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем переговоров стал ядерный террор со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.
Зеленский проинформировал Мишеля о ситуации на фронте, а также об обстрелах россиянами Запорожской АЭС.
"Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества - санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", - отметил он.
Политики также обсудили запуск "зернового коридора" и подготовку к саммиту Крымской платформы. Зеленский попросил президента Евросовета поспособствовать скорейшей разблокировки пакета макрофинансовой помощи для Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал ЕС разблокировать процесс предоставления Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро.
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