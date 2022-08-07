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Зеленський зідзвонився з главою Євроради: про що говорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем переговорів став ядерний терор з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter.

Зеленський поінформував Мішеля про ситуацію на фронті, а також про обстріли росіянами Запорізької АЕС.

"Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - зазначив він.

Політики також обговорили запуск "зернового коридору" та підготовку до саміту Кримської платформи. Зеленський попросив президента Євроради посприяти якнайшвидшому розблокуванню пакету макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав ЄС розблокувати процес надання Україні фінансової допомоги у розмірі 8 млрд євро.

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Володимир ЗеленськийРада ЄвропиШарль Мишель