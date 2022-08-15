Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего: что рассматривали

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.
Он отметил, что на заседании участники обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты Украины в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов президента.
Также участники заслушали доклад о состоянии выполнения решения СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом Зеленского от 26 августа 2021 года.
Данилов отметил, что по всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.
Напомним, прошлое заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 4 августа. Тогда участники обсудили, в частности, состояние обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой, а также ход мобилизации.
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