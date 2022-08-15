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Зеленський скликав Ставку верховного головнокомандувача: що розглядали

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.

Він зазначив, що на засідання учасники обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту України в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів президента.

Також учасники заслухали доповідь про стан виконання рішення РНБО "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", уведеного в дію указом Зеленського від 26 серпня 2021 року.

Данілов зазначив, що щодо усіх розглянутих питань порядку денного були ухвалені відповідні рішення.

Нагадаємо, минуле засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 4 серпня. Тоді учасники обговорили, зокрема, стан забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням і військовою технікою, а також перебіг мобілізації.

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Володимир ЗеленськийОлексій Данілов