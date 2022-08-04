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Зеленский снова созвал Ставку верховного главнокомандующего: что обсудили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники рассмотрели ряд неотложных вопросов безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СНБО.

По информации ведомства, первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

Также был также заслушан доклад о состоянии выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и сделан акцент на персональной ответственности руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив.

Кроме того, участники заслушали доклад о продлении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.

"По всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения", - добавляют в ведомстве.

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Напомним, недавно, в конце июля глава президент уже проводил заседание ставки.

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Владимир ЗеленскийСНБОВойна России против Украины