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Зеленский провел сегодня заседание ставки: что рассмотрели

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Киев, Четверг 28 июля 2022 23:26
Зеленский провел сегодня заседание ставки: что рассмотрели Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого рассматривались четыре вопроса.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"Из того, что можно сказать публично, проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля", - подчеркнул президент Украины.

Что такое ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Ранее в Минобороны Канады заявили, что у России, вероятно, больше нет военных сил и средств для реализации своих амбиций в Украине.

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