Зеленський знову скликав Ставку верховного головнокомандувача: що обговорили

За інформацією відомства, першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Також було також заслухано доповідь щодо стану виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив.

Крім того, учасники заслухали доповідь щодо продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

"Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення", - додають у відомстві.

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, нещодавно, наприкінці липня глава президент вже проводив засідання ставки.

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