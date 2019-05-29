Зеленский созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области объявил, что созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения проблем угольной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как сообщается, заседание СНБО, на котором обсудят проблемы угольной отрасли в стране, может состояться уже в пятницу, 31 мая 2019.

"Случилось большое горе - мы потеряли двух людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - отметил президент во время посещения шахты "Лесная".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" во Львовской области, где 29 мая в результате обвала погибли 2 горняка. Зеленский дал поручение обеспечить жильем семьи погибших шахтеров. Также президент провел встречу с рабочими шахты, которые рассказали о задержках выплаты зарплаты.

Напомним, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.