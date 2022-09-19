Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список
У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Офісу президента.
Наразі у Херсонській області існують 15 військових адміністрацій. Зокрема,
- Асканія-Нова селищна військова адміністрація;
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Борозенська сільська військова адміністрація;
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Великокопанівська сільська військова адміністрація;
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Великолепетиська селищна військова адміністрація;
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Верхньорогачицька селищна військова адміністрація;
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Горностаївська селищна військова адміністрація;
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Зеленопідська сільська військова адміністрація;
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Калинівська селищна військова адміністрація;
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Милівська сільська військова адміністрація;
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Мирненська селищна військова адміністрація;
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Новомиколаївська сільська військова адміністрація;
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Новотроїцька селищна військова адміністрація;
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Станіславська сільська військова адміністрація;
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Херсонська міська військова адміністрація;
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Ювілейна сільська військова адміністрація.
При цьому глава держави доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій.
Нагадаємо, раніше Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію.
Також президент створив у Донецькій області чотири військові адміністрації.
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