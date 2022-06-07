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Оккупанты обстреляли в Лисичанске рынок, колледж и школу. Есть пострадавшие

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Лисичанск, Вторник 07 июня 2022 08:25
Оккупанты обстреляли в Лисичанске рынок, колледж и школу. Есть пострадавшие
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру.

После атаки оккупантов здание горно-индустриального профессионального колледжа практически выгорело. А из общеобразовательной школы эвакуировали двух пострадавших.

Еще трех раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в медучреждения других регионов - это два мужчины и женщина.

Обстрел луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Еще утром 6 июня оккупанты осуществили массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горное, в результате чего 11 домов были повреждены.

Гайдай также отметил, что бои за Северодонецк находятся в разгаре. При этом ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоахтырки и Вороново. В районе Белогоровки оккупанты используют ДРГ.

Напомним, в Донецкой области российские военные за сутки убили четырех мирных жителей.

Мы также писали о том, что в Николаевской области за сутки в результате обстрелов ранения получили 29 человек.

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