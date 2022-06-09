В Лисичанске опасно находиться даже в укрытиях, оккупанты бьют большим калибром, - Гайдай

Российские военные обстреливают Лисичанск (Луганская область) из крупного калибра. Жителям города опасно находиться даже в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Орки мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет", - написал он.

Гайдай также добавил, что ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке.

"Уже отчитались россияне, что они захватили город, но что-то гибнут их солдаты", - сказал он.