Зеленский создал в Украине Ставку Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России, создал Ставку Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
В указе главы государства отмечается, что Ставка создается в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Она должна обеспечить стратегическое руководство Вооруженными силами страны, другими военными формированиями и правоохранительными органами.
Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Ее координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Членами ставки, в частности, назначены:
Этим же указом деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров, Генштабу ВСУ, Государственному управлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания Ставки.
Напомним, накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.