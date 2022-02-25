Зеленський створив в Україні Ставку Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з вторгненням Росії, створив Ставку Верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Україна.
В указі глави держави зазначається, що Ставка створюється у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України. Вона повинна забезпечити стратегічне керівництво Збройними силами країни, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.
Ставку Верховного головнокомандувача очолив президент України Володимир Зеленський. Її координатором призначений Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
Членами ставки, зокрема, призначені:
Цим же указом діяльність Військового кабінету РНБО припиняється. Кабінету Міністрів, Генштабу ЗСУ, Державному управлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць у можливих місцях розгортання Ставки.
Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні.