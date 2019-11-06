Соответствующий указ опубликован 6 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ опубликован 6 ноября. Сообщается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.
Согласно указу, основными задачами Совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.
В состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов вошли:
Напомним, за 9 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов.
Также РБК-Украина сообщало, что в течение пяти лет оккупации Крымского полуострова правозащитники задокументировали более 300 случаев давления на журналистов.