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Зеленський створив Раду з питань свободи слова

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Відповідний указ опублікований 6 листопада

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ опублікований 6 листопада. Повідомляється, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Згідно з указом, основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.

До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

  • Міський Вадим Васильович - громадський діяч, секретар Ради (за узгодженням)
  • Бурмагін Олександр Олександрович - юрист (за згодою)
  • Влащенко Наталія Вікторівна - журналіст, продюсер (за погодженням)
  • Городецька Ірина Олегівна - юрист (за згодою)
  • Гуменюк Наталія Петрівна - журналіст (за згодою)
  • Дуцик Діана Ростиславівна - громадський діяч (за згодою)
  • Єлізаров Павло Олександрович - продюсер (за погодженням)
  • Кречетов Максим Геннадійович - журналіст (за згодою)
  • Лебедєва Тетяна Яківна - громадський діяч (за згодою)
  • Остапа Світлана Віталіївна - журналіст, редактор (за згодою)
  • Писанко Людмила Олександрівна - редактор (за згодою)
  • Попова Тетяна Валеріївна - громадський діяч (за згодою)
  • Томіленко Сергій Антонович - громадський діяч, журналіст (за згодою)
  • Шевченко Тарас Сергійович - юрист, громадський діяч (за згодою)
  • Штурхецький Сергій Володимирович - громадський діяч (за згодою)

Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом п'яти років окупації Кримського півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів.

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