В Крыму с начала аннексии зафиксировали 300 случаев давления на журналистов

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Также правозащитники зафиксировали пытки

В течение пяти лет оккупации Крымского полуострова правозащитники задокументировали более 300 случаев давления на журналистов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Эти случаи включают физические нападения, пытки, произвольные задержания, захвата имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказа в доступе к информации и другие формы препятствования журналистской деятельности.

"Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие", - отметили в представительстве.

Также в ведомстве призвали международное сообщество обратиться к РФ относительно немедленного освобождения политических заключенных и прекращения сворачивания свободы слова в Крыму.

Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае прошли обыски в домах крымских татар, после которых шесть человек были задержаны. В мае 2018 года в Бахчисарае и с. Долинное Бахчисарайского района после обысков были арестованы еще двое крымских татар. А 12 сентября 2019 года задержаны были этапированы из Симферополя в Ростов-на-Дону.