Зеленский создал Совет по вопросам развития профобразования
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессиональной (профессионально-технического) образования". В частности, указом создан Совет по вопросам развития профобразования.
Совет будет образован в составе главы, двух заместителей и других членов, которые будут принимать участие в его работе на общественных началах. Его состав формирует президент.
Основными задачами Совета являются:
- мониторинг развития профобразования;
- анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;
- изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования;
- разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профобразования.
Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку в двухнедельный срок подать предложения по персональному составу Совета.
Кабинет министров должен до 1 сентября разработать и утвердить государственную целевую программу развития профобразования до 2027 года.
Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования совместно с Верховной радой начало нарабатывать новый закон о профессиональном образовании.
Также сообщалось, что в феврале Зеленский создал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования.