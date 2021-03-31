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Зеленский создал Совет по вопросам развития профобразования

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 09:08
Зеленский создал Совет по вопросам развития профобразования Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессиональной (профессионально-технического) образования". В частности, указом создан Совет по вопросам развития профобразования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Совет будет образован в составе главы, двух заместителей и других членов, которые будут принимать участие в его работе на общественных началах. Его состав формирует президент.

Основными задачами Совета являются:

  • мониторинг развития профобразования;
  • анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;
  • изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования;
  • разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профобразования.

Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку в двухнедельный срок подать предложения по персональному составу Совета.

Кабинет министров должен до 1 сентября разработать и утвердить государственную целевую программу развития профобразования до 2027 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования совместно с Верховной радой начало нарабатывать новый закон о профессиональном образовании.

Также сообщалось, что в феврале Зеленский создал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования.

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