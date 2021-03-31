Зеленский создал Совет по вопросам развития профобразования

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессиональной (профессионально-технического) образования". В частности, указом создан Совет по вопросам развития профобразования.

Совет будет образован в составе главы, двух заместителей и других членов, которые будут принимать участие в его работе на общественных началах. Его состав формирует президент.

Основными задачами Совета являются:

мониторинг развития профобразования;

анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;

изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования;

разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профобразования.

Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку в двухнедельный срок подать предложения по персональному составу Совета.

Кабинет министров должен до 1 сентября разработать и утвердить государственную целевую программу развития профобразования до 2027 года.