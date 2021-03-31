Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Рада буде утворений у складі голови, двох заступників та інших членів, які будуть брати участь у його роботі на громадських засадах. Його склад формує президент.

Основними завданнями Ради є:

моніторинг розвитку профосвіти;

аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері;

вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти;

розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетенцій у сфері профосвіти

Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку у двотижневий термін подати пропозиції щодо персонального складу Ради.

Кабінет міністрів має до 1 вересня розробити і затвердити державну цільову програму розвитку профосвіти до 2027 року.