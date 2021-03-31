ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 09:08
Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти". Зокрема, указом створено Раду з питань розвитку профосвіти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Рада буде утворений у складі голови, двох заступників та інших членів, які будуть брати участь у його роботі на громадських засадах. Його склад формує президент.

Основними завданнями Ради є:

  • моніторинг розвитку профосвіти;
  • аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері;
  • вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти;
  • розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетенцій у сфері профосвіти

Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку у двотижневий термін подати пропозиції щодо персонального складу Ради.

Кабінет міністрів має до 1 вересня розробити і затвердити державну цільову програму розвитку профосвіти до 2027 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти спільно з Верховною радою початок напрацьовувати новий закон про професійну освіту.

Також повідомлялося, що в лютому Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика совет Освіта
NEWS
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
DAILY
Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні