Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В документе отмечается, что совещательный орган при президенте создали в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, которая была принята 24 марта 2021 года.

Среди задач Консультативного совета внесение предложений по:

деятельности Крымской платформы;

вопросам восстановления территориальной целостности Украины;

защите прав и интересов украинцев;

преодолению последствий и возмещение вреда, причиненного Украине и гражданам.

Персональный состав Консультативного совета утверждает гарант. Председателем Консультативного совета является президент, а секретарем - постоянный представитель главы государства в Крыму. Сейчас эту должность занимает Тамила Ташева.