RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У документі зазначається, що дорадчий орган при президентові створили в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яка була ухвалена 24 березня 2021 року.

Серед завдань Консультативної ради внесення пропозицій щодо:

  • діяльності Кримської платформи;
  • питань відновлення територіальної цілісності України;
  • захисту прав та інтересів українців;
  • подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Україні та громадянам.

Персональний склад Консультативної ради затверджує гарант. Головою Консультативної ради є президент, а секретарем - постійний представник глави держави у Криму. Наразі цю посаду займає Таміла Ташева.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський створив групу з розробки механізму для стягнення збитків з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКрим