Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

У документі зазначається, що дорадчий орган при президентові створили в рамках Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яка була ухвалена 24 березня 2021 року.

Серед завдань Консультативної ради внесення пропозицій щодо:

діяльності Кримської платформи;

питань відновлення територіальної цілісності України;

захисту прав та інтересів українців;

подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Україні та громадянам.

Персональний склад Консультативної ради затверджує гарант. Головою Консультативної ради є президент, а секретарем - постійний представник глави держави у Криму. Наразі цю посаду займає Таміла Ташева.