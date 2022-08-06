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Зеленский создал группу по разработке механизма для взыскания убытков с России

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Киев, Суббота 06 августа 2022 11:40
Зеленский создал группу по разработке механизма для взыскания убытков с России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине создали группу, которая разработает механизм для взыскания с России убытков, нанесенных войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили вопросы компенсации убытков. Президент отметил, что выплачивать компенсации должна Россия как агрессор.

Для создания и внедрения специального механизма Зеленский создал рабочую группу. Ее возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, а членами стали представители Кабмина, украинские и международные юристы.

Также продолжается работа над созданием комиссии по взысканию компенсаций. Для этого планируется заключить международный договор с партнерами. Эта комиссия будет рассматривать заявления о возмещении.

Отмечается, что создать соответствующий механизм поможет резолюция, которую приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ внедряет систему ответственности за агрессию против Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что послевоенное восстановление Украины будет осуществляться в три этапа.

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