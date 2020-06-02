Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны. Главой этого ведомства назначил Сергея Куницына.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент также поставновив утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

В состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий.

Сергей Куницын был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также нардепом.

Напомним, ранее в ОП анонсировали, что в Украине может появиться экспертный совет с участием ветеранов при Зеленском.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".