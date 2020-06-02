Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни. Головою цього відомства призначив Сергія Куніцина.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент також поставновив затвердити персональний склад Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

До складу ради увійшли представники громадських організацій ветеранів і учасники бойових дій

Сергій Куніцин був головою Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації, працював представником президента України в АРК, був народним депутатом України I, VII, VIII скликань, а також нардепом.

Нагадаємо, раніше в ОП анонсували, що в Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при Зеленському.

Відзначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів по Донбасу, але не піде на перетин "червоних ліній".